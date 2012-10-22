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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 13:22 BJT

〔标题新闻〕韩国9月连续第二个月未进口伊朗原油,1-9月进口量同比下降41.3%--KNOC数据

注:KNOC为韩国国有石油公司Korea National Oil Corp的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LM2Z2]

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