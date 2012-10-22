〔澳新汇市〕澳元处于守势,此前澳洲政府公布中期预算评估

路透悉尼10月22日电---澳元周一处于守势,此前澳洲政府重申计划本财政年度实现盈余,这强化外界对于更加节俭的政府将给央行进一步降息理由的看法.

澳洲在中期政府预算评估中公布,政府将在四年内实施规模约为164亿澳元的减支和加税.[ID:nSB2059751]