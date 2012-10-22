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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 13:24 BJT

〔澳新汇市〕澳元处于守势,此前澳洲政府公布中期预算评估

路透悉尼10月22日电---澳元周一处于守势,此前澳洲政府重申计划本财政年度实现盈余,这强化外界对于更加节俭的政府将给央行进一步降息理由的看法.

澳洲在中期政府预算评估中公布,政府将在四年内实施规模约为164亿澳元的减支和加税.[ID:nSB2059751]

澳元兑美元AUD=D4跌0.1%至1.0322美元,从上周高位1.0412回落.不过仍远高于10月初1.0145附近低位.

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