《汇市简讯》空头回补帮欧元脱离稍早低点,向期权到期价位发展

0502 GMT * 欧元兑美元与兑日圆现空头回补,向上档期权价位发展 * 今日有大量行权价在1.3050的欧元兑美元期权到位,欧元兑日圆有行权价103.50的期权到期 * 1.3000之前有欧元兑美元买单,欧元兑日圆买单在103.00之前 * 欧元兑美元卖单在1.3050至1.3075之间,兑日圆卖单从104.00之前一直到104.15 * 欧元兑美元停止单在1.2995下方,买单从1.2950附近向前 * 也有欧元兑澳元与兑英镑买方资金的流动.(完) --编译 隋芬;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=