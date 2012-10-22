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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 13:50 BJT

〔国际油市〕布兰特原油连跌四日后向111美元回升,但增长疑虑限制涨势

路透东京10月22日电---布兰特原油期货周一缓步升向每桶111美元,之前对全球脆弱经济的担忧打压油价连跌四日.随着中东冲突加剧,供应风险目前支撑价格.

布兰特原油上周跌去4%,且恐因全球经济不确定性而延续跌势.但中东地区动荡局势升温,帮助抵销了对疲弱燃料需求的担忧.中东供应全球三分之一的石油.

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