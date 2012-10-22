〔欧股业绩〕飞利浦第三季营收上升,受益于所有部门营收改善(更新版)

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透阿姆斯特丹10月22日电---飞利浦(PHG.AS)公布第三季营收和获利均上升,受益于旗下所有三个部门营收改善,该公司并表示,尽管全球范围内面临强大经济阻力,但其已处于"正确轨道"上,将达到2013年目标.
"全球范围内我们持续遭遇强大经济阻力,这影响了未来成长,"该公司执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在声明中称.
飞利浦还表示,其削减成本计划处于正轨上,第三季节约成本3.06亿欧元.
第三季营收为61.27亿欧元,高于上年同期的53.94亿欧元,未计利息、税项与摊销之利润(EBITA)为4.50亿欧元,高于上年同期的3.68亿欧元.净利从上年同期的7,600万欧元升至1.7亿欧元.
路透调查的分析师此前预计,第三季净利为1.39亿欧元,营收为59.12亿欧元.
在消费电子产品领域,飞利浦与三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)等企业竞争,在医疗及照明市场则与通用电气(奇异,GE)(GE.N)和西门子(SIEM.NS)同场竞技.(完)
--编译 于春红;审校 隋芬
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。