〔欧股业绩〕飞利浦第三季营收上升,受益于所有部门营收改善(更新版)

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路透阿姆斯特丹10月22日电---飞利浦(PHG.AS)公布第三季营收和获利均上升,受益于旗下所有三个部门营收改善,该公司并表示,尽管全球范围内面临强大经济阻力,但其已处于"正确轨道"上,将达到2013年目标.

"全球范围内我们持续遭遇强大经济阻力,这影响了未来成长,"该公司执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在声明中称.

飞利浦还表示,其削减成本计划处于正轨上,第三季节约成本3.06亿欧元.

第三季营收为61.27亿欧元,高于上年同期的53.94亿欧元,未计利息、税项与摊销之利润(EBITA)为4.50亿欧元,高于上年同期的3.68亿欧元.净利从上年同期的7,600万欧元升至1.7亿欧元.

路透调查的分析师此前预计,第三季净利为1.39亿欧元,营收为59.12亿欧元.

在消费电子产品领域,飞利浦与三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)等企业竞争,在医疗及照明市场则与通用电气(奇异,GE)(GE.N)和西门子(SIEM.NS)同场竞技.(完)