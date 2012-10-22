〔日本股市〕连升第六日,持续时间为13个月来最长

路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一小幅收高,连续第六天录得涨幅,因日圆走软和日本央行将放宽政策的预期压过了美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(McDonalds)(MCD.N)令人失望的业绩带来的影响.