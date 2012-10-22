《综述》日本9月出口较上年大减,央行本月会议前经济阴云密布

* 9月出口同比骤减10.3%,调查预估为减9.6%

* 中日摩擦损及出口,影响料会持续

* 制造业者信心为2010年以来最低

* 日本央行下调国内九个地区中八个地区的经济评估

路透东京10月22日电---受中日摩擦与全球需求放缓拖累,日本9月出口较上年同期大减,降幅为去年地震以来最剧,同时日本央行(BOJ)下调了对国内多个地区的经济展望.

另一项数据显示,随着对中国与欧洲出口减少,且去年震灾后的重建工作放缓,日本制造业者信心在10月降至2010年初以来最低,加剧了市场对日本经济重陷衰退的担忧.