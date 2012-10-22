《综述》日本9月出口较上年大减,央行本月会议前经济阴云密布

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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* 9月出口同比骤减10.3%,调查预估为减9.6%
* 中日摩擦损及出口,影响料会持续
* 制造业者信心为2010年以来最低
* 日本央行下调国内九个地区中八个地区的经济评估
路透东京10月22日电---受中日摩擦与全球需求放缓拖累,日本9月出口较上年同期大减,降幅为去年地震以来最剧,同时日本央行(BOJ)下调了对国内多个地区的经济展望.
另一项数据显示,随着对中国与欧洲出口减少,且去年震灾后的重建工作放缓,日本制造业者信心在10月降至2010年初以来最低,加剧了市场对日本经济重陷衰退的担忧.
疲弱数据将加剧日本央行采取措施刺激经济的压力.据知情人士透露,日本央行在10月30日政策会议上有可能调降经济预估,并考虑进一步放宽货币政策.
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。