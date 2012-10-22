版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 14:30 BJT

〔标题新闻〕英国BP称尚未就向俄罗斯国营石油公司Rosneft出售所持TNK-BP半数股权达成协议

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LM1RH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐