〔东京汇市〕美元兑日圆触三个月高位,因日本央行料将祭出更多刺激举措

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透新加坡10月22日电---美元兑日圆周一触及三个月高位,因有关日本央行可能在下周政策会议上决定祭出更多货币刺激举措的猜测不断,使日圆持续承压.
美元兑日圆在EBS电子盘一度跳升至79.680日圆,为7月中旬以来最高.汇价现报79.650日圆,较周五纽约尾盘上涨0.4%.
继周一稍早突破位于79.44日圆附近的200日移动均线阻力位后,美元涨势逐渐增强动能.(完)
--编译 许娜;审校 于春红
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。