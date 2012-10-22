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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 14:47 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触三个月高位,因日本央行料将祭出更多刺激举措

路透新加坡10月22日电---美元兑日圆周一触及三个月高位,因有关日本央行可能在下周政策会议上决定祭出更多货币刺激举措的猜测不断,使日圆持续承压.

美元兑日圆在EBS电子盘一度跳升至79.680日圆,为7月中旬以来最高.汇价现报79.650日圆,较周五纽约尾盘上涨0.4%.

继周一稍早突破位于79.44日圆附近的200日移动均线阻力位后,美元涨势逐渐增强动能.(完)

--编译 许娜;审校 于春红

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