〔企业结盟〕中国化肥企业与美国小型矿商签署为期10年的钾肥供应协议

路透纽约10月22日电---中国一家国有化肥企业与美国Prospect Global ResourcesPGRX.O签署为期10年的钾肥供应协议,以确保获得钾肥的稳定供给,帮助降低对Potash(POT.N)等跨国供应商的依赖.

越来越多的中国化肥企业与急需资本的小型矿产企业进行合作,共同开发资源,本次签署协议的中方企业四川化工控股(集团)公司SICHAD.UL亦是其中一家,该协议价值超过20亿美元.

钾肥是农业生产中最重要的化肥之一,用量仅次于氮肥和磷肥.

"我们在中国建立了一家重要客户,出于对国家粮食安全问题的考虑,他们的合作意愿强烈,"帮助洽谈协议的Prospect董事Devon Archer表示."敲定首家客户,Prospect实现了真正的突破."

Prospect在亚利桑那州Holbrook矿的钾肥储量估计为全美最大,可供开采将近40年,但该公司尚未取得融资,亦未得到有关当局的开采批准.该矿预计至少要到2015年才能开始运营.

Prospect总部位于丹佛,在7月完成首次公开发行(IPO),市值约为1.6亿美元.本协议的签署可帮助该公司取得所需的开发资金.Archer拒绝透露融资的规模和潜在资金来源,不过类似规模的项目开采成本超过10亿美元.

中国已与全球的稀土和铀矿商签署过类似的协议.本次与Prospect的协议,为中国在下月领导人换届前夕敲定了一部分供应需求.

中国一直积极与出售加拿大钾肥的贸易机构Canpotex Ltd洽谈钾肥降价问题.后者是全球最大的钾肥出口组织之一,为Potash,Mosaic(MOS.N)和Agrium(AGU.TO)(AGU.N)三家公司拥有.

迄今为止,无论是Canpotex还是中方都未能在价格方面谈拢,预计在2012年底或2013年初之前无法达成协议.与Prospect的这桩协议可以让中国减少对Canpotex供应的依赖,使之在谈判中多一些筹码.

中国购买钾肥的协议一般每年续签一次,协议价格被用作现货销售的指标.中国每年的钾肥消费量超过900万吨.

根据目前市场价,与Prospect的协议价值约为24亿美元.

Archer拒绝谈论与中国协议中的具体单价,不过他表示,价格"非常有竞争力,与国际价格相差甚远."

根据Potash公司上周公布的市场数据,在加拿大钾肥出口的主要港口温哥华,北美钾肥价格9月为每吨500美元.

Lazard Capital Markets分析师Edlain Rodriguez透露,根据先前与Canpotex签订的协议,中国支付的价格为每吨470美元,并且希望在未来合同中进一步降价.

预计Holbrook矿投入生产后的年产量为200万吨,每年对中国的供应量至少为50万吨,供应合同为期10年.(完)