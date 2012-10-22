〔中国股市〕沪综指收盘小涨,观望气氛仍浓多空继续僵持局面

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月22日电---中国股市沪综指周一收市微涨.分析师指出,在维稳预期下,大盘短期下跌动力不足,但场内缺乏增量资金,观望气氛浓厚亦令大盘冲高乏力,大盘继续保持震荡盘整局面.
沪综指.SSEC收报2,132.758点,涨4.456点,或0.21%,上海A股今日成交亿475元人民币,上日为505亿元.
"在维稳预期下,大盘跌不动,但涨起来也没有更强的说服力,你看成交缩量就是一个证明."华西证券首席策略分析师曹雪峰指出.
沪深300指数.CSI300收涨0.39%,报2,341.592点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,351.6点,涨0.2%,成交量为406,326手(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。