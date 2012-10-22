〔日本股市〕录得13个月来最长上涨期,因日圆走软和憧憬央行宽松举措(更新版)

(新增细节)

* 日圆日益走疲为出口商提供持续支撑

* 三菱商事下跌,此前调降盈利预估

* 指数权重股Fanuc挫跌,因摩根大通调降评级和目标价

* 夏普跳涨,有报导称该公司扩大IGZO显示器产能

路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一小幅收高,连续第六天录得涨幅,因日圆走软和日本央行将放宽政策的预期,压过了美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(McDonalds)(MCD.N)业绩令人失望带来的影响.

日经指数早盘下跌逾1%,因该指数上周大涨5.5%引发投资者获利了结.

日圆兑美元在午盘继续走疲,助推本田汽车(7267.T)升1.1%和丰田汽车(7203.T)上涨0.3%,虽然市场仍担忧中国抵制日货导致它们在华汽车销量下滑,而且丰田近来大举召回有缺陷的汽车.

日经指数.N225收升0.1%至9,010.71点,录得连续第六个交易日上涨,为2011年9月初以来的最长上涨期.