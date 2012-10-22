〔日本股市〕录得13个月来最长上涨期,因日圆走软和憧憬央行宽松举措(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 日圆日益走疲为出口商提供持续支撑
* 三菱商事下跌,此前调降盈利预估
* 指数权重股Fanuc挫跌,因摩根大通调降评级和目标价
* 夏普跳涨,有报导称该公司扩大IGZO显示器产能
路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一小幅收高,连续第六天录得涨幅,因日圆走软和日本央行将放宽政策的预期,压过了美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(McDonalds)(MCD.N)业绩令人失望带来的影响.
日经指数早盘下跌逾1%,因该指数上周大涨5.5%引发投资者获利了结.
日圆兑美元在午盘继续走疲,助推本田汽车(7267.T)升1.1%和丰田汽车(7203.T)上涨0.3%,虽然市场仍担忧中国抵制日货导致它们在华汽车销量下滑,而且丰田近来大举召回有缺陷的汽车.
日经指数.N225收升0.1%至9,010.71点,录得连续第六个交易日上涨,为2011年9月初以来的最长上涨期.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。