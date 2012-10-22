〔日本债市〕公债价格温和上涨,受日本央行宽松立场支撑

* 10年期日债收益率下滑,脱离上周的三周高位 * 日债市场人气转为正面--调查 路透东京10月22日电---周一日本公债价格连续第二个交易日上涨,指标收益率(殖利率)脱离上周触及的三周高位,因日本央行承诺坚持宽松货币立场. 上周20年期日债标售结果强劲,亦使得投资者对供给状况消除疑虑. "上周长天期券种略企稳.投资者仍对超长期品种感到忧虑,但我认为15至18年期限日债具有吸引力,"野村证券策略师Neale Vincent表示.