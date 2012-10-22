普京坐镇俄规模最大战略核武器演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月20日电---克里姆林宫周六称，俄罗斯总统普京坐镇俄最新战略核武器演习，这是1991年苏联解体后规模最大的一次。

俄罗斯官方电视台对演习进行了突出报导，似乎意在向俄罗斯人和世界展示引领俄罗斯复兴的普京是一位实干派。大部分演习在周五进行。

克里姆林宫表示，演习涉及指挥系统、从陆地和海上发射的核导弹以及战略轰炸机测试，由普京亲自领导。

俄罗斯国防部称，从该国北部的普列谢茨克（Plesetsk）基地发射了一枚“白杨”RS-12M洲际弹道导弹，一艘潜艇在鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）发射了另外一枚洲际弹道导弹。远程轰炸机Tu-95和Tu-160发射了四枚制导导弹，命中了西北部Komi地区的目标。

“如此规模的战略核力量演习是俄罗斯现代史上的首次，”克里姆林宫在声明中称。

“普京对武装部队总参谋部和参与部队及官兵给予高度评价，他们完成了任务，证明了俄罗斯核力量的可靠性和有效性。”

演习还包括对通讯系统以及指挥与控制“新法则”的测试。（完）