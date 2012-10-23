《交易视点》中国投资者可继续持有石化等转债,但不宜追涨--中信证券

路透北京10月23日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，三季度经济小幅反弹对债市冲击有限，未来若流动性进一步宽松，收益率还可能再跌。而股市短期有望延续反弹，风险也在逐渐积累，

我们建议在当前时点买入债底保护极强、下修转股价期权近乎免费的中行转债，继续持有石化、工行转债但不追涨，国投转债如果出现下跌，仍然可以考虑增持。

**三季度经济增速见底**

三季度GDP同比增长7.4%，季调后环比折年率为7.8%，略高于二季度的7.2%，9月份工业增加值同比增速和投资、消费、出口同比增速较8月份都出现一定幅度回升，经济增速基本见底。

固定资产投资增速上升，特别是基建投资的显着加快是经济增速企稳的主要支撑因素。

**债市短期走势料将比较平稳**

三季度经济数据发布后，受经济增长出现改善迹象影响，债券市场收益率略微回升。

我们认为，目前经济“弱增长、低通胀”的基本面组合没有改变，受益于近期人民币的持续升值和新增外汇占款的增加，四季度资金面将比三季度更加宽松。

因此，经济小幅反弹对债市的冲击有限，预计短期内中高等级债券收益率走势将比较平稳，未来如果流动性进一步宽松，收益率可能将再次下行。

**股市短期有望延续反弹**

股市短期有望延续反弹，低估值的蓝筹周期股相对较好。虽然经济增速见底已经成为市场共识，但经济何时能够回升、出现多大幅度的回升，还有待进一步观察。

短期内，维稳行情仍然是A股市场的主要支撑因素，股市反弹有望延续，低估值的蓝筹周期股具备相对较好的安全性和流动性，并且在经济复苏和下滑的两种情形下都好于非周期股，预计在股市反弹中将是机构青睐的品种。

**股市风险主要在十八大之后**

反弹行情持续的同时，股市下跌风险也在逐渐积累，主要表现在三方面。

（1）部分上市公司三季报业绩可能超预期下滑，10 月底、11 月初上市公司三季报披露前后将是业绩风险出现的敏感时点；

（2）十八大之后维稳行情结束，前期暂缓发行的IPO项目将重启，目前在审的IPO项目840家，已过会未发行的项目99 家，新股发行如果提速，供需关系的改变可能触发股市下跌。

（3）创业板明年1月份解禁，11-12月机构可能提前减持。

**转债市场研判**

在9月24日的周报中，我们建议将已经下跌至底部区域的中行转债和石化转债作为转债组合中优先配置的品种，并在四季度策略展望中建议参与国投转债的交易性机会，以较低仓位买入工行转债博弈反弹。

目前，我们的基本观点没有变化，建议在当前时点买入债底保护极强、下修转股价期权近乎免费的中行转债，继续持有石化、工行转债但不追涨，国投转债如果出现下跌，仍然可以考虑增持。(完)

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