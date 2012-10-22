《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月22日

路透上海10月22日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年10月22日-10月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 10/26 深 浙江世宝 002703 不超过6,500 -- -- 招商证券 10/31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 华夏理财30天 华夏基金 建设银行 农业银行、国泰君安证券 10/18-10/23 债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 进出口银行 120 3年 固息金融债 周二 国电集团 82 1年 短期融资券 周三 中国联通 150 1年 短期融资券 周三 神华集团 50 5年 中期票据 周三 中石油集团 200 九个月 超短期融资券 周三 中国联通 80 1年 短期融资券 周四 南方电网 50 5年 中期票据 周四 进出口行 200 7年 固息金融债 周四 2011年第15期七年品种增发 国家开发银行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周五 38-42期债第三次增发 山东钢铁集团 60 1年 短期融资券 周五 福建高速 50 7年 中期票据 周五 南山铝业 60 6年 可转债 10/16-10/22 ( 600219.SS ) 财政部 260.1 1年 固息国债 10/18-10/22 财政部 150 三个月 贴现国债 10/22-10/24 财政部 260 10年 固息国债 10/25-10/29 今年第15期10年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 190 -4,050 -3,860 ======================================================================================== 5.中央国库现金商业银行定期存款到期 ------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第七期 500 三个月 周二 2012年第三期 600 六个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 300 上周日(21日) 财政部 固息国债 280 周一 进出口行 固息金融债 136 周一 国开行 固息金融债 100 周五 国开行 零息债 100 周五 国开行 零息债 103.63 周五 国开行 固息金融债 100 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ======================================================================================= 3.中央国库现金商业银行定期存款招标 -------------------------------------------------- 期数 金额 期限 起息日 到期日 2012年第12期 500亿元 六个月 10/25 2013/4/25 =======================================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩