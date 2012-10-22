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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:22 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月22日

路透上海10月22日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年10月22日-10月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日

   10/26       深    浙江世宝   002703   不超过6,500        --           --      招商证券  10/31      
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  华夏理财30天     华夏基金      建设银行     农业银行、国泰君安证券   10/18-10/23
  债券基金  

  融通岁岁添利     融通基金      工商银行     交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2
  定期开放债券基金

  交银施罗德沪深   交银施罗德    建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  民生加银平稳增利 民生加银      建设银行     民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9
  定期开放债券基金

  鹏华中小企业     鹏华基金      招商银行     建设银行、长城证券等     10/15-11/9 
  纯债发起式基金 

  农银汇理行业     农银汇理      民生银行     农业银行、中信建投等     10/15-11/9
  轮动股票基金 

  建信纯债         建信基金      光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金 

  中邮稳定收益    中邮创业基金   交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  进出口银行      120       3年       固息金融债    周二
  国电集团         82       1年       短期融资券    周三
  中国联通        150       1年       短期融资券    周三
  神华集团         50       5年       中期票据      周三
  中石油集团      200      九个月     超短期融资券  周三
  中国联通         80       1年       短期融资券    周四
  南方电网         50       5年       中期票据      周四
  进出口行        200       7年       固息金融债    周四           2011年第15期七年品种增发
  国家开发银行 至多300   1/3/5/7/10年 固息金融债    周五           38-42期债第三次增发
  山东钢铁集团     60       1年       短期融资券    周五
  福建高速         50       7年       中期票据      周五    
  南山铝业         60       6年       可转债        10/16-10/22
  (600219.SS)      
  财政部          260.1     1年       固息国债      10/18-10/22
  财政部          150     三个月      贴现国债      10/22-10/24
  财政部          260      10年       固息国债      10/25-10/29    今年第15期10年品种二次续发
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期    逆回购到期     合计

   190          -4,050     -3,860
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  5.中央国库现金商业银行定期存款到期
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      期数       金额(亿元)    期限     到期日

  2012年第七期     500        三个月    周二
  2012年第三期     600        六个月    周四
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  国开行            固息金融债         300           上周日(21日)
  财政部            固息国债           280           周一
  进出口行          固息金融债         136           周一
  国开行            固息金融债         100           周五
  国开行            零息债             100           周五
  国开行            零息债             103.63        周五
  国开行            固息金融债         100           周五
    
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
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  3.中央国库现金商业银行定期存款招标
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      期数       金额      期限    起息日     到期日

  2012年第12期  500亿元  六个月    10/25    2013/4/25
 =======================================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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