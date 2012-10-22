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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:37 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元终止七日连升走势,韩债价格下滑

* 韩元从早盘低点反弹

* 韩债价格下滑,因外国投资者解除多头仓位

路透首尔10月22日电---韩国韩元兑美元KRW=周一本地市场小幅走低,终止此前七日连升走势,因美国公司财报业绩不佳及欧债危机持续打击投资者人气.

韩元兑美元KRW=KFTC周一国内市场收报1,104.2,上周五收报1,103.3.

但韩元脱离日内低位1,106.5,此前西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周日在其家乡赢得选举胜利,提振了市场对于西班牙正接近申请援助的预期.

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