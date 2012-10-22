〔欧洲汇市〕瑞郎和欧元兑美元上扬,受对西班牙求援的憧憬提振

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透苏黎世10月22日电---瑞郎兑美元周一上扬,跟随欧元走高.由于西班牙首相在地区选举中的胜利增强对其撙节举措或为该国求援扫清道路的憧憬,欧元走坚.
西班牙首相拉霍伊周日赢得加利西亚(Galicia)地区选举,料将为西班牙寻求国际援助扫清一大障碍,即满足先前为求援国设定的条件.
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。