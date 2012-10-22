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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 15:37 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎和欧元兑美元上扬,受对西班牙求援的憧憬提振

路透苏黎世10月22日电---瑞郎兑美元周一上扬,跟随欧元走高.由于西班牙首相在地区选举中的胜利增强对其撙节举措或为该国求援扫清道路的憧憬,欧元走坚.

西班牙首相拉霍伊周日赢得加利西亚(Galicia)地区选举,料将为西班牙寻求国际援助扫清一大障碍,即满足先前为求援国设定的条件.

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