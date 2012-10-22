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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:40 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月22日(更新版)

(新增交行资产支持证券内容)

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
*交通银行       8.5       --  下周二簿记建档 资产支持证券 10/31-11/1
 (601328.SS)          (优先A-1档)
 (3328.HK)     16.1   (优先A-2档;浮动利率,一年定存基准)
                3.1   (优先B档;浮动利率,一年定存基准)
                2.6355(次级档,无票面利率)
 国开行        50         1      周二招标    固息金融债  10/24-10/26
               60         3     
               60         5     
               60         7    
               70        10     
                         (今年38-42期债第三次增发)  
 进出口行     120         3       3.72%      固息金融债  10/17-10/23
              200         7     4.0353%      固息金融债  10/17-10/25
                          (中标收益率,2011年第15期金融债增发)
 国开行       200         --    10/30招标       --          --  
 国开行       300         --    11/6招标        --          --  
 国开行       200         --    11/13招标       --          --  
 国开行       280         --    11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

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