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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:41 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及三周低位,但投机性买盘遏制跌势

路透曼谷10月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一跌至三周低位,因投资者担心全球经济形势从而规避风险,不过油价坚挺及下午出现部分投机性买盘都遏制了跌势.

TOCOM指标3月期胶JRUc6结算价跌1.0日圆,报每公斤254.4日圆.期胶稍早一度下跌6.3日圆,或2.5%,至9月27日以来最低249.1日圆.

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF3跌15元人民币,收报每吨24,845元.

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