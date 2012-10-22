〔中国债市〕利率互换微跌,西班牙债务危机及中国经济筑底企稳多空博弈

路透上海10月22日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一微跌,西班牙债务解决陷入困境,避险情绪骤升,引导IRS下行.而三季度中国经济数据向好,经济筑底预期升温,支撑IRS上涨,多空力量博弈导致IRS未走出明显趋势.

交易员指出,今日早盘IRS低开,整体曲线卖压较重下行4-6个基点(bp),而后随沪综指.SSEC企稳后,中国经济成功筑底的乐观情绪被点燃,IRS又收复失地.

"(IRS的多空力量)两边都有点,欧美股市及欧洲对西班牙债务的解决方案会主导风险情绪,另外市场看好中国未来经济,认为第三季度已经筑底成功啦."上海一银行交易员称.

不过上述交易员称,短期内市场对于央行出台政策的预期都不是很高.

虽然中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,并令四季度反弹有望,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055553]

上周西班牙和意大利公债涨势在周五停滞,此前德国称,欧洲稳定机制(ESM)救助基金不会接过西班牙等成员国过去救助银行业而产生的债务.[ID:nSB2059551]

沪综指.SSEC收报2,132.758点,涨4.456点,或0.21%

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.0580/3.1720 3.0417/3.1300 3.1283/3.2233 3.2367/3.3333 3.2240/3.5220

周五 3.1000/3.2075 3.0540/3.1500 3.1520/3.2480 3.2700/3.3700 3.2625/3.6000

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变动 -0.0420/-0.0355 -0.0123/-0.0200 -0.0237/-0.0247 -0.0333/-0.0367 -0.0385/-0.0780

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)