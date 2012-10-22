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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 16:04 BJT

〔新兴汇市〕涨跌不一,资金流入憧憬的利好遭遇美国疲弱企业财报

路透新加坡10月22日电---新兴亚洲货币周一涨跌不一,围绕地区资金流入与西班牙的一些乐观情绪,遭遇疲弱美国企业财报的利空.美国财报不佳拉低了多数亚洲股市.

韩元KRW=KFTC下滑,因外资抛售韩股.KS11与韩债期货KTBc1,但出口商的结算需求帮助韩元扳回多数跌幅.

坡元SGD=D3小涨,投资者在其抵达一技术支撑位前买进.台币TWD=TP则受到出口商买盘提振.

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