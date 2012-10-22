(重温稿)《中国新债预测》国开五期增发债收益率料贴近二级,惟一年品种分歧稍大

* 招标品种: 国开行第38-42期固息债第三次增发(1/3/5/7/10年)

* 期限及金额:一年不超50亿元人民币,三/五/七年不超60亿元,10年期不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(23日)9:30-10:30

7/10年 周二(23日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.32%-3.45%、3.85%-3.95%、4.05%-4.13%、4.23%-4.32%、4.32%-4.39%

* 预测均值: 3.39%、3.89%、4.09%、4.27%、4.35%

路透上海10月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第三次增发其38-42期固息债.路透调查显示,短期内不论是从基本面还是资金面来看,债市都缺乏大幅波动的推动力,预计本次增发债需求相对平稳,中标收益率贴近二级市场.

市场人士对于三年以上中长品种的预期较为接近,惟有对一年期品种分歧稍大,因近期发行的短债定位大多偏高,令市场预期显谨慎.

"上周一年的(国债)招的就挺高的,现在配置需求可能更倾向中长的,"华东一银行分析师称.

中国财政部上周三招标发行的260亿元一年期固息国债,中标利率为2.94%,远高于此前2.77%的市场预测均值,亦高于2.70%-2.85%的预测区间.[ID:nSB2053665]

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4135%、3.9042%、4.1087%、4.2804%和4.3533%.

本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

本次增发债具体条款如下:

第38-42期第三次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月23日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月26日

起息日 9月17日

分销期 10月24日-10月26日

上市日 一年:10月30日;

三年、五年、七年和10年:11月1日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)