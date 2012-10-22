〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB2035417]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB2042721]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 肖群英
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。