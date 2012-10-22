沃尔沃新任CEO计划增加中国销量

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月19日电---Hakan Samuelsson周五被任命为沃尔沃首席执行官，他的主要目标是恢复沃尔沃在中国的销量增长。
“产品不一样了，但是品牌、市场推广和营销面临的问题都一样。”Samuelsson对路透表示，看起来比较放松。
Samuelsson指出，他的主要目标是挖掘中国日益增长的中产阶级的巨大潜力。2010年浙江吉利控股集团[GEEL.UL]出资18亿美元从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃。
吉利董事长李书福支持沃尔沃雄心勃勃的计划：投资约110亿美元，目标为2020年汽车年销量翻番至80万辆，中国销量由去年的4.7万辆增加到20万辆。
不过今年上半年沃尔沃录得净亏损，面临艰难的欧洲市场和放缓的中国经济。
沃尔沃前任首席执行官Stefan Jacoby曾表示，沃尔沃的中国目标无法按计划于2015年达到。
Samuelsson过去两年一直担任沃尔沃董事会成员，他的过去让他能够对沃尔沃面临的挑战有清晰的认识。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。