沃尔沃新任CEO计划增加中国销量

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩10月19日电---Hakan Samuelsson周五被任命为沃尔沃首席执行官，他的主要目标是恢复沃尔沃在中国的销量增长。

“产品不一样了，但是品牌、市场推广和营销面临的问题都一样。”Samuelsson对路透表示，看起来比较放松。

Samuelsson指出，他的主要目标是挖掘中国日益增长的中产阶级的巨大潜力。2010年浙江吉利控股集团[GEEL.UL]出资18亿美元从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃。

吉利董事长李书福支持沃尔沃雄心勃勃的计划：投资约110亿美元，目标为2020年汽车年销量翻番至80万辆，中国销量由去年的4.7万辆增加到20万辆。

不过今年上半年沃尔沃录得净亏损，面临艰难的欧洲市场和放缓的中国经济。

沃尔沃前任首席执行官Stefan Jacoby曾表示，沃尔沃的中国目标无法按计划于2015年达到。

Samuelsson过去两年一直担任沃尔沃董事会成员，他的过去让他能够对沃尔沃面临的挑战有清晰的认识。（完）