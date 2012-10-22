路透伦敦10月22日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周小幅收跌(此前受阻于上方压力线,更重要的是,有关键阻力位1.3173在前).虽然小时图上对于波浪的划分并不明确,但最契合的型态仍预示本周初会进一步下跌,至少在无法突破1.3082(及1.3129)的情况下将会如此.若跌破1.2993,则空方信心将增大.

美元/日圆:上周为8月中以来表现最好的一周,涨幅达到110个跳动点.鉴于目前已处于第一批100%费波纳奇目标位(79.37和79.52日圆)上方,因此突破8月修正性走势高点79.66的可能性越发增大,若该水准亦被突破,将有望续涨至80.24-80.80.若回落至78.88下方,做多则需谨慎.

欧元/瑞典克朗:小时图上的三角形型态最终的走势结果在意料之中,先跌至8.54/55克朗一线,而后转升.由于上周完成了一波非常理想的下跌三浪修正走势,而后下跌并拉回,在蜡烛线图上收出一个十字星(平衡市场),因此随时可能出现多头涨势,突破8.6100/30克朗阻力位.挪威克朗/瑞典克朗亦停留在支撑区域的上端1.1560/1605.

纽约 当日 今年来 2011年

0819GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3028 1.3021 +0.05 +0.64 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.65 79.30 +0.44 +3.52 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.80 103.24 +0.54 +4.25 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9279 0.9280 -0.01 -1.03 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6028 1.6003 +0.16 +3.17 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9939 0.9935 +0.04 -2.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0302 1.0329 -0.26 +0.75 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8170 0.8156 +0.17 +4.96 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.070 81.890 +0.22 +4.36 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.080 64.600 +0.74 +8.77 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.68 126.87 +0.64 +6.82 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2605 1.2635 -0.24 -3.97 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 郑茵; 审校 田建华

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