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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 17:12 BJT

〔欧洲数据〕2011年欧元区预算赤字与GDP之比降至4.1%,但公共债务攀升

路透布鲁塞尔10月22日电---欧盟统计局周一公布的数据显示,2011年欧元区财政赤字大幅下滑,因各国政府削减支出并增加税收以恢复市场对其公共财政的信心,不过公共债务仍然攀高.

欧盟统计局称,2011年欧元区17国整体财政预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至4.1%.在欧债危机爆发的第一年--2010年,该比例为6.2%.

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