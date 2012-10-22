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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 17:18 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆创五个半月高点,市场憧憬日本进一步放宽政策

路透伦敦10月22日电---欧元兑日圆周一升至五个半月高点,因市场憧憬日本将祭出更多宽松货币举措,且日本贸易数据疲弱令日圆承压.

在电子交易平台EBS,欧元兑日圆EURJPY=R升至104.18,为5月初以来的最高水准.

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