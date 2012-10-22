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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 17:56 BJT

〔欧洲经济〕ECB将竭尽所能证明欧元进程不可倒退--执委亚斯穆森

路透德国汉堡10月22日电---欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行将竭尽所能证明欧元进程是不可倒退的.

在汉堡举行的税收顾问会议上,亚斯穆森发表演讲称,欧洲央行预计明年通胀率将降至2%以下.

他还称,欧元区17个成员国中没有哪个国家能够"免费搭便车",他们都清楚改革的重要性.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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