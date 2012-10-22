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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 17:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元走高,受英国经济数据转好提振

路透伦敦10月22日电---周一英镑兑美元走高,且看似将持坚.此前公布一系列转好的英国经济数据,提振英国经济正在从衰退中复苏的预期.

不过英镑兑欧元跌至四个月低位.西班牙首相拉霍伊周日赢得加利西亚(Galicia)地区选举,对于重点工作放在撙节的西班牙政府是一个助益.

市场人士预计,定于周四公布的英国国内生产总值(GDP)数据初值,料显示英国经济在连续三个月季度萎缩后在第三季出现增长.

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