〔欧洲汇市〕英镑兑美元走高,受英国经济数据转好提振

路透伦敦10月22日电---周一英镑兑美元走高,且看似将持坚.此前公布一系列转好的英国经济数据,提振英国经济正在从衰退中复苏的预期.

不过英镑兑欧元跌至四个月低位.西班牙首相拉霍伊周日赢得加利西亚(Galicia)地区选举,对于重点工作放在撙节的西班牙政府是一个助益.