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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 17:43 BJT

〔中港股市〕恒指创2012年以来最高收位,内地股市也收高

* 恒指收高0.7%,恒生国企指数涨0.6%,沪深300指数收升0.4%

* 港交所收在5月3日以来最高,成交量正在回升

* 中国移动盘后公布第三季净利按年微增1.3%

* 绿城跳涨,此前高盛给予确信买入评级

路透香港10月22日电---香港股市周一创下2012年收盘高位,涨势得益于市场憧憬更多资金涌入香港,以及投资者愈发预期中国内地股市反弹.

香港金融管理局(HKMA)周六干预港元汇率,为2009年12月以来首次,因资本流入令港元HKD=升值,致使港元汇率触及强方兑换保证.[ID:nSB2059365]

恒生指数.HSI收高0.7%,至21,697.55点,此前的今年最高收位是2月29日触及的21,680.08点.

恒生指数延续涨势至八连涨,为2010年6月以来持续时间最长的上涨期.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.

内地方面,沪深300指数.CSI300涨0.4%.沪综指.SSEC收高0.2%.这两个指数均逆转稍早跌幅并收高,受到大型银行股及能源类股的带动.

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