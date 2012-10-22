〔中港股市〕恒指创2012年以来最高收位,内地股市也收高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指收高0.7%,恒生国企指数涨0.6%,沪深300指数收升0.4%
* 港交所收在5月3日以来最高,成交量正在回升
* 中国移动盘后公布第三季净利按年微增1.3%
* 绿城跳涨,此前高盛给予确信买入评级
路透香港10月22日电---香港股市周一创下2012年收盘高位,涨势得益于市场憧憬更多资金涌入香港,以及投资者愈发预期中国内地股市反弹.
香港金融管理局(HKMA)周六干预港元汇率,为2009年12月以来首次,因资本流入令港元HKD=升值,致使港元汇率触及强方兑换保证.[ID:nSB2059365]
恒生指数.HSI收高0.7%,至21,697.55点,此前的今年最高收位是2月29日触及的21,680.08点.
恒生指数延续涨势至八连涨,为2010年6月以来持续时间最长的上涨期.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.
内地方面,沪深300指数.CSI300涨0.4%.沪综指.SSEC收高0.2%.这两个指数均逆转稍早跌幅并收高,受到大型银行股及能源类股的带动.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。