〔中国债市〕现券收益率总体变化不大,经济筑底预期抵消欧美利多消息

路透北京10月22日电---中国银行间债市周一现券收益率先跌后涨,总体变化不大.市场人士表示,上周末欧美经济复苏忧虑再现,拉低市场风险偏好,国内债市开盘一度买盘浮现;然机构主流多预期三季度已是中国经济年内低点,买盘很快就遭到卖盘的阻击,进而导致现券全天变化不大.

"现券收益率先下后上,整体持平,"华东地区一银行交易员称,"下行主要是受外盘的影响,买盘出来了,随之抛盘就跟着出来了."

他并指出,买卖盘前后出现,佐证了机构的分歧;主流预期中国经济年内触底反弹的可能性大,分歧仅在于反弹的力度.其个人认为短期内经济温和复苏的可能性大,倾向于拉短久期,以规避风险.

主体评级AA左右,期限六七年的企业债近期收到机构的青睐,因其绝对票息更高,他进一步指出,短期融资券和中期票据近一个月的暖势,或渐趋结束.

美国公债价格上周五上涨,因上周公债收益率回升吸引买家回场,且对全球经济成长速度的持续忧虑重创股市,提振美国公债的避险吸引力.[ID:nSB8566616]

剩余期限约6.88年的国债120016券最新最优报价CN120016=CFXM为3.4650%/3.4550%,上日尾盘为3.4700%/3.4550%,早盘曾下探至3.4550%/3.4400%;首日上市的三年中票12鲁临工MTN2券收盘加权成交价格CN1282407=CFXS为100.0207元,较票面溢价有限,其主体评级为AA,先前此类债溢价多在0.1元以上.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2505 2.7176

上日 2.1963 2.6783

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9660/2.9000

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8670/2.7981

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3270/3.2700 (完)

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