(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,大型银行罕见以低利率释出短期资金

* 资金平稳宽裕

* 大型公营银行以低利率拆出短期资金

记者 高洁如

路透台北10月22日电---台湾银行间短率周一大致持平.市场资金情势相对平稳,宽松的大环境基本未变,这让短率仍有稳中透松的压力.

交易员表示,市场资金分配有些不均,外商银行的积数偏高,本地银行的准备数字较多平稳至小负,这使得整体银行的准备数字不致于过大.但是,他们也表示,尽管本地银行的准备数字不高,但多数银行在此间仍积极拆出、配置资金的做法,也显示对后市资金需求不表乐观的心态.

部分银行也表示,少数大型的公股银行今日甚至在市场以"贴近"央行委托代收利率--0.388%的利率拆出资金,这并不寻常.这也显示出近日宽松的环境之下,需求不振.银行在拆出心态上备显积极,资金的供给偏多.

"市场钱不少,每一家银行大都是多钱的,"一家本地银行交易员表示.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.390%;今日区间在0.295-0.53%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日在0.388-0.56%.

**短票票量不多**

短票方面,交易员指出,市场票量仍然不大,无法满足银行的买票需求之下,银行改以拆款方式配置资金.目前票券商的短票利率落在趋近0.50%上方的水位,这有效降低了票券商的资金成本.

一个月短票主要成交利率主要落在0.80%,上日在0.79-0.80%.今日短天期短票成交量较少.

台湾央行周一公布,今日共发行3,110.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,095.65亿,存单发行余额增14.85亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额9,550.65亿台币,本周余日存单到期情况为:周二162.5亿,周三2,778.5亿,周四372亿以及周五3,142亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为116亿台币;累计超额准备为1,013亿台币,加计前期1%的超额准备为2,113亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.本周货币市场资金宽松,下半周将逼近月底,市场仍关注资金供给端操作是否转趋保守,但依近期资金情势来看,料公司债与公债的RP利率仍维持在既有低档区间.

证券交易商指出,今日银行、寿险及投信资金仍偏宽裕,目前资金供给端仍积极承作公司债及公债RP,预计短暂的月底资金效应将从本周四起才会显现;惟因本月资金情势明显宽松,将有效舒缓月底例行性支出的短暂资金压力,预期月底效应可望安稳度过.

"平常不做跨月的投信都可做跨月,看来这次月底资金ok啦!"一证券交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间下移至0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%.

证券商表示,本周交割的紧缩因子仅周一有土地银行21亿台币金融债交割,对资金调度影响有限.(完)