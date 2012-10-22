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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 18:32 BJT

〔欧洲经济〕ECB危机应对举措正在增强全体纳税人的风险--德国央行

路透柏林10月22日电---德国央行发表月度报告称:

* 更多迹象表明,第四季经济将会停滞或萎缩

* 民间消费和建筑业将支撑德国经济

* 再次批评欧洲央行的购债计划,称其等同于财政政策

* 欧洲央行(ECB)对欧元区受困国家的支持举措正在加剧全体纳税人的风险.(完)

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