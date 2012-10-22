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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 18:49 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*靖江滨江新城  8          6          6.80%             AA   10/23-10/25   海通证券
投资开发公司                   (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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*大兴安岭     13          7          7.08%             AA   10/23-10/26   中投证券
林业集团                      (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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*贵阳金阳建设 12          6     利率区间6.50%-7.00%    AA   10/24-10/26   银河证券
投资集团公司                 (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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*上海闵行城市 16          7          6.48%             AA+  10/23-10/29   新时代证券
建投开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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*寿光金财公有 12          7          6.70%             AA   10/23-10/29   齐鲁证券
资产经营公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国投资担保公司提供担保)                 
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*伟星集团      5          7       前四年6.30%          AA   10/23-10/29   国信证券
                              (附第四年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               工行台州分行为本期债本息偿还提供流动性支持)                 
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*兴化城市建设 12          6          7.25%             AA-  10/23-10/29   信达证券
投资公司                      (第3-6年末每年偿还25%本金;
                               以自有建设用地使用权提供担保)                 
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*大庆城市建设 不超22      7          6.55%             AA+  10/23-10/29   平安证券
投资开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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*福州京福      6          7      前五年6.55%           AA-  10/23-10/29   国开证券
高速公路公司                  (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               福建省高速公路公司提供担保)                 
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黄冈城市建    10          7          7.10%             AA   10/19-10/23   国开证券
设投资有限公司                (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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青州宏源公有   8          7          7.35%             AA-  10/19-10/23   齐鲁证券
资产经营公司         (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
               4          6          7.25%
                     (第3-6年末每年偿还25%本金/北京首创担保有限责任公司提供担保) 
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张家界市经     8          7          7.40%             AA-   10/18-10/24  国开证券
济发展投资集团       (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保)   
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七台河市城市  10          7          7.30%             AA    10/18-10/24  国开证券
建设投资发展公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                  海通证券
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韶关市金      14          7          7.30%             AA    10/18-10/24  广州证券
叶发展公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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海亮集团       4          6    前三年6.50%             AA    10/19-10/25  中银国际
         (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保)
               6          7    前五年6.75%
         (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保)
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池州城市经     9          7          7.17%             AA-   10/17-10/26  民生证券 
营投资有限公司                 (以自有土地使用权担保)    
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娄底城市建设  13          6          7.28%             AA    10/19-10/26  银河证券
投资集团有限公司              (第3-6年末每年偿还25%本金)   
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北京金融      19          7        5.00%-5.40%         AAA   10/22-10/26  国信证券
街投资集团           (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)    
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恩施城市       8          7          7.55%             AA-   10/22-10/26  长江证券
建设投资公司                (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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