日本法务大臣被曝曾与黑社会联系 野田佳彦遭遇新头疼

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月22日电---日本媒体周一援引该国一名高官的话称，日本首相野田佳彦正等候法务大臣田中庆秋（Keishu Tanaka）的医疗报告，以决定后者的命运。田中此前承认曾与黑社会团体有联系。
74岁的田中上周五因胸痛、心律不齐以及高血压住进东京一家医院，之前数天，反对派要求他辞职的呼声日益高涨。
野田佳彦近期改组内阁以提升支持率，田中自此上台至今仅仅三周。
在回应一份周刊关于他过去曾与黑社会组织有联系的报导时，田中说，大约30年前他曾给一名黑社会成员当过媒人，并参加过一个黑社会组织头目举行的聚会。但他表示，当时并不清楚新郎与黑社会有联系，也不了解聚会的性质。
《朝日新闻》和《读卖新闻》周末称，田中的政治生涯时日无多，野田佳彦将会让他离开，以将损害最小化。
“他在住院，我想（野田）将在得到医生消息后处理此事，”共同社援引日本民主党副秘书长安住淳（Jun Azumi）的话称。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.