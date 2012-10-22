〔中国个股〕中国建筑近期获267.6亿元工程,占去年营收5.5%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月22日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,近期获得多个项目,合计金额为267.6亿元人民币,占2011年营收的5.5%.
其中,贵阳国际金融中心一期工程项目金额达到96.8亿元,天津高新区软件及服务外包基地暨中央商务区总承包工程项目金额78亿元.
中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.
中国建筑今日收报3.11元,过去一个月累计上涨4.68%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。