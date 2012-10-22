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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 18:37 BJT

〔中国个股〕中国建筑近期获267.6亿元工程,占去年营收5.5%

路透北京10月22日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,近期获得多个项目,合计金额为267.6亿元人民币,占2011年营收的5.5%.

其中,贵阳国际金融中心一期工程项目金额达到96.8亿元,天津高新区软件及服务外包基地暨中央商务区总承包工程项目金额78亿元.

中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑今日收报3.11元,过去一个月累计上涨4.68%.(完)

参看详情,请点选上海证交所网站公告(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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