〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾三周高位,因出口强劲

路透新加坡10月22日电---马来西亚棕榈油期货周一升至逾三周高位,受出口持续增长推动,投资者称,出口增长或有助减轻世界第二大棕榈油生产国马来西亚创纪录的库存压力.

船货调查机构Societe Generale de Surveillance(SGS)的最新数据显示,10月1-20日马来西亚的棕榈油出口较前月增长16.7%,给棕榈油期货提供支撑.棕榈油期货自今年以来已累计挫跌约20%.[ID:nSB2060975]

另一家船货调查机构Intertek Testing Services上周六公布,10月头20天棕榈油出口扩增14.1%至106万吨,表明市场需求旺盛.

"出口数据改善了市场人气.在近来见证很多负面消息后,看到积极的信号令人愉悦,"一位全球商品机构驻新加坡的交易员称.

"价格很可能升至2,700-2,800马币(林吉特)区间内,不过在此期间恐有多次下跌."

指标1月棕榈油合约FCPOc3上涨3%,收报每吨2,577马币(845美元),但低于盘中高位2,580马币,后者为9月28日以来未见的水平.

总成交量为37,259口,远高于通常的25,000口.(完)