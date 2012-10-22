〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾三周高位,因出口强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月22日电---马来西亚棕榈油期货周一升至逾三周高位,受出口持续增长推动,投资者称,出口增长或有助减轻世界第二大棕榈油生产国马来西亚创纪录的库存压力.
船货调查机构Societe Generale de Surveillance(SGS)的最新数据显示,10月1-20日马来西亚的棕榈油出口较前月增长16.7%,给棕榈油期货提供支撑.棕榈油期货自今年以来已累计挫跌约20%.[ID:nSB2060975]
另一家船货调查机构Intertek Testing Services上周六公布,10月头20天棕榈油出口扩增14.1%至106万吨,表明市场需求旺盛.
"出口数据改善了市场人气.在近来见证很多负面消息后,看到积极的信号令人愉悦,"一位全球商品机构驻新加坡的交易员称.
"价格很可能升至2,700-2,800马币(林吉特)区间内,不过在此期间恐有多次下跌."
指标1月棕榈油合约FCPOc3上涨3%,收报每吨2,577马币(845美元),但低于盘中高位2,580马币,后者为9月28日以来未见的水平.
总成交量为37,259口,远高于通常的25,000口.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。