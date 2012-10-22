〔东南亚股市〕印尼和泰国股市反弹收高,企业财报发布高峰即将来临

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷10月22日电---印尼股市周一温和收高,其它东南亚股市多数也收复一些失地,因投资者在财报公布前逢低买入Perusahaan Gas Negara(PGAS.JK)等指数权重股.
印尼股市.JKSE逆转早盘跌幅,收盘接近全日高点4,341.827点,能源股Perusahaan Gas上扬3%.
Macquarie Equities Research一份日期为10月19日的报告中称,Perusahaan Gas可能在公布季度财报时给投资者带来意外惊喜.
泰国股市.SETI自稍早跌势中反弹,收高0.2%,因投资者买入涨势滞后的个股.在交投活跃的个股中,综合工业集团Siam Cement(SCC.BK)上扬1.7%.
由于适逢公共假期,泰国股市周二将休市.
新加坡股市.FTSTI,马来西亚股市.KLSE,菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI稍早曾追随全球市场走弱,但随后自低点反弹.
1038GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3045.67 -3.25 -0.11 +15.09 2646.35
马来西亚 .KLSE 1661.95 -4.40 -0.26 +8.57 1530.73
泰国 .SETI 1310.42 2.71 +0.21 +27.81 1025.32
印尼 .JKSE 4341.38 10.12 +0.23 +13.59 3821.99
菲律宾 .PSI 5424.79 -7.57 -0.14 +24.08 4371.96
越南 .VNI 397.00 -1.23 -0.31 +12.93 351.55
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(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。