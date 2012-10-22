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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 18:46 BJT

〔东南亚股市〕印尼和泰国股市反弹收高,企业财报发布高峰即将来临

路透曼谷10月22日电---印尼股市周一温和收高,其它东南亚股市多数也收复一些失地,因投资者在财报公布前逢低买入Perusahaan Gas Negara(PGAS.JK)等指数权重股.

印尼股市.JKSE逆转早盘跌幅,收盘接近全日高点4,341.827点,能源股Perusahaan Gas上扬3%.

Macquarie Equities Research一份日期为10月19日的报告中称,Perusahaan Gas可能在公布季度财报时给投资者带来意外惊喜.

泰国股市.SETI自稍早跌势中反弹,收高0.2%,因投资者买入涨势滞后的个股.在交投活跃的个股中,综合工业集团Siam Cement(SCC.BK)上扬1.7%.

由于适逢公共假期,泰国股市周二将休市.

新加坡股市.FTSTI,马来西亚股市.KLSE,菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI稍早曾追随全球市场走弱,但随后自低点反弹.

1038GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3045.67 -3.25 -0.11 +15.09 2646.35

马来西亚 .KLSE 1661.95 -4.40 -0.26 +8.57 1530.73

泰国 .SETI 1310.42 2.71 +0.21 +27.81 1025.32

印尼 .JKSE 4341.38 10.12 +0.23 +13.59 3821.99

菲律宾 .PSI 5424.79 -7.57 -0.14 +24.08 4371.96

越南 .VNI 397.00 -1.23 -0.31 +12.93 351.55

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(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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