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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 19:14 BJT

〔中港个股〕中国国航终止筹划非公开发行股票事宜,因目前时机不成熟

路透北京10月22日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周一表示,终止筹划非公开发行股票事宜,因当前时机不成熟,股票将于周二(23日)复牌.

10月9日,中国国航表示,因正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,为避免股价出现波动,其股票开始连续停牌.[ID:nSB2037069](完)

参看详情,请点选上海证交所网站公告(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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