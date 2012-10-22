〔路透基点〕苹果日报三年期定期贷款规模扩增至2.1亿港元--RLPC

路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,苹果日报的2亿港元(2,600万美元)三年期定期贷款,规模已经提高至2.10亿港元,此前该贷款获得2.6亿港元的超额认贷.

牵头行暨簿记行上海商业储蓄银行承贷1亿港元.主办行永丰银行承贷5,000万港元,综合收益360个基点.彰化银行和华南银行担任安排行,各承贷3,000万港元,综合收益为350个基点.

预定本周完成签约.

一如先前报导,贷款获壹传媒有限公司担保,利率为一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.9月21日前答复的银行获得额外的20个基点费用.

贷款将分八期,在15个月的宽限期过后按季进行等额偿还,平均年限为2.125年.

贷款将用于运营资本.

此外,壹传媒已签署备忘录,以175亿台币(6亿美元)将其台湾报纸、杂志和电视台业务售予中信金控前副董事长辜仲谅.辜仲谅目前正与银行协商,为该收购交易取得至少等值3亿美元的融资.

苹果日报于2009年10月签署一笔6.5亿港元三年期俱乐部贷款,含所有成本费用约为330个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码275个基点.(完)