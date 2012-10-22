〔路透基点〕苹果日报三年期定期贷款规模扩增至2.1亿港元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,苹果日报的2亿港元(2,600万美元)三年期定期贷款,规模已经提高至2.10亿港元,此前该贷款获得2.6亿港元的超额认贷.
牵头行暨簿记行上海商业储蓄银行承贷1亿港元.主办行永丰银行承贷5,000万港元,综合收益360个基点.彰化银行和华南银行担任安排行,各承贷3,000万港元,综合收益为350个基点.
预定本周完成签约.
一如先前报导,贷款获壹传媒有限公司担保,利率为一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.9月21日前答复的银行获得额外的20个基点费用.
贷款将分八期,在15个月的宽限期过后按季进行等额偿还,平均年限为2.125年.
贷款将用于运营资本.
此外,壹传媒已签署备忘录,以175亿台币(6亿美元)将其台湾报纸、杂志和电视台业务售予中信金控前副董事长辜仲谅.辜仲谅目前正与银行协商,为该收购交易取得至少等值3亿美元的融资.
苹果日报于2009年10月签署一笔6.5亿港元三年期俱乐部贷款,含所有成本费用约为330个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码275个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。