版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 19:21 BJT

〔亚洲橡胶〕10月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 245.0 10 245.8 177

*11月 246.0 42 246.0 17

*12月 247.7 77 248.0 6

* 1月 249.8 167 252.0 14

* 2月 252.4 601 253.6 31

* 3月 254.4 6993 255.0 1119

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐