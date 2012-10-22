〔欧洲个股〕西门子洽谈出售太阳能业务,并可能进一步精简部门

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透法兰克福10月22日电---德国工程集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)将出售旗下太阳能业务,并已与潜在买家展开协商.该公司正在精简获利不佳的部门,以缩小与同业之间的业绩差距.
欧洲削减绿色能源补贴,而希腊和西班牙等太阳能资源丰富的国家也因为欧元区债务危机而陷入财政困境,太阳能发电需求大为受损.
西门子的太阳能热电与光电业务共有员工680名,出售之后,西门子在再生能源领域只有风能和水力发电业务.
该部门去年营收不足3亿欧元(3.91亿美元),而亏损的数字比这还要高.
西门子没有透露买家是谁,迄今未对出售的一些情况作出说明,但承诺将在11月8日公布进一步细节.
分析师认为,西门子可能设法进一步剥离或重组某些业务,譬如表现不佳的基础设施和市政部门.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。