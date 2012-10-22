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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 19:55 BJT

〔美股业绩〕卡特彼勒第三季获利跳涨50%,受美国强劲销售提振

路透10月22日电---全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周一表示,部分由于美国销售增加以及提价,公司季度获利增长近50%.

该公司第三季获利17亿美元,合每股盈余(EPS)2.54美元,上年同期分别为11.4亿美元和1.71美元.

公司营收增长5%至164.5亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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