〔企业并购〕Rosneft达成协议,将分两步收购TNK-BP股权

路透伦敦/莫斯科10月22日电---俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)周一宣布达成购买TNK-BP股权的协议,该协议价值约550亿美元,分为两部分.英国石油公司BP(BP.L)在Rosneft的股权也将由此增至近20%,并在董事会获得两个席位.

该协议得到俄罗斯政府的支持.根据协议第一部分,Rosneft将买入BP持有TNK-BPTNBP.MM股权的一半,交易价值约270亿美元,其中包括123亿美元现金,其余为股份.

在协议的第二部分,AAR出售所持有的TNK-BP股权将获得280亿美元现金,不过该协议的两部分互相独立.Rosneft称与AAR的交易仍在谈判.(完)