〔路透基点〕中国祥光铜业两年期贷款案规模将增至逾2亿美元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国祥光铜业原计划1.5亿美元的两年期境内贷款将扩增至逾2亿美元.法国巴黎银行中国分行担任牵头行.
消息人士称,迄今已有超过12家银行参与这宗贷款案.
到本月底有望完成签约.
据此前报导,已经参与的银行包括来自中国、台湾、欧洲、韩国和日本的业者.
贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点.银行受邀按以下三个层级参贷:
承贷3,000万美元或以上的银行获得60个基点的先付费用,获牵头行头衔;
承贷2,000-3,000万美元的银行获得50个基点的先付费用,获主办行头衔;
承贷1,000-2,000万美元的银行获得40个基点的先付费用,获安排行头衔.
是次贷款由应收账款担保,从第三个月起分八个季度等额分期偿还,平均年限为1.125年.
融资用于为与Trafigura Beheer B.V.公司(TBBV)旗下的全资子公司托克贸易(上海)有限公司签约的先行融资.消息人士称,后者将从借款人处采购阴极铜.
根据公司网站,中国祥光铜业位于山东省聊城,是一家私营有色金属冶炼商,年产40万吨阴极铜.
该网站并显示,该公司是由阳谷宏祥投资有限公司、英国帝国投资集团、山东凤祥集团筹建.
2011年5月,中国祥光铜业获得8,000万美元1.5年定期贷款.法国巴黎银行中国分行为牵头行、簿记行和额度代理行,法国兴业银行和荷兰合作银行(Rabobank)作为牵头行参贷.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。