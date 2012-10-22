〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于两周半低位,裂解价差仍高过去年均值

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月22日电---周一亚洲石脑油价格持于约两周半低位每吨956美元,裂解价差下跌1.4%至两日低位129.43美元,当前水准较上年均值高出近14.5%.
LG化学买入船货,为韩国首个买入12月上半月船货的企业,买入2.5万吨石脑油,成本加运费价为较日本报价每吨高出约17.50美元.
这是9月7日以来所见的最高溢价.交易商称LG化学可能还买入一批12月上半月船货,运抵丽水市,不过这未经证实.
LG求购未确定数量的12月上半月和下半月船货.
印度船货的溢价也同样坚挺.印度石油天然气公司(ONGC)售出一批3.5万吨船货,11月12-13日装船,离岸价为每吨较中东报价高出38.00-39.00美元,为六个月来最高.
一北亚交易员称,"我们将很快看到市场走软.石化利润疲软,且汽油市场下跌."
亚洲汽油裂解价差跌至一个半月来最低每桶6.29美元,预计越南需求有限.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。