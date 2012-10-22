〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于两周半低位,裂解价差仍高过去年均值

路透新加坡10月22日电---周一亚洲石脑油价格持于约两周半低位每吨956美元,裂解价差下跌1.4%至两日低位129.43美元,当前水准较上年均值高出近14.5%.

LG化学买入船货,为韩国首个买入12月上半月船货的企业,买入2.5万吨石脑油,成本加运费价为较日本报价每吨高出约17.50美元.

这是9月7日以来所见的最高溢价.交易商称LG化学可能还买入一批12月上半月船货,运抵丽水市,不过这未经证实.

LG求购未确定数量的12月上半月和下半月船货.

印度船货的溢价也同样坚挺.印度石油天然气公司(ONGC)售出一批3.5万吨船货,11月12-13日装船,离岸价为每吨较中东报价高出38.00-39.00美元,为六个月来最高.

一北亚交易员称,"我们将很快看到市场走软.石化利润疲软,且汽油市场下跌."

亚洲汽油裂解价差跌至一个半月来最低每桶6.29美元,预计越南需求有限.(完)