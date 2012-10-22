〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因地区需求依然低迷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月22日电---业内消息人士称,亚洲柴油裂解价差周一下滑,因经济形势趋疲导致需求依然低迷.
路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.29美元,较迪拜原油每桶升水18.25美元.
交易员称,越南进口商短期内不大可能在现货市场购买柴油,尽管该国Dung Quat炼厂的裂解装置发生故障.
越南最大燃油进口商和分销商Petrolimex首次转为出售柴油,此前斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)招标采购31万吨柴油和汽油,该公司中标,将于11月2日交付.
新加坡一位交易员表示,这部分源于越南国内需求低迷,不过这无法获得证实.Petrolimex今年有连续两个季度未披露其成品油季度进口数据.
更多来自斯里兰卡的需求或将浮现,若该国Ceypetco公司从获得替代伊朗原油供应的努力落败,该公司酝酿从周四起关闭日加工能力5万桶的炼厂,最多达两周.
Ceypetco总经理Susantha Silva向路透表示,由于美国对伊朗实施制裁导致公司无法获得伊朗原油,公司正竭力填补供应缺口,若原油订单能在周一晚间获得确认,该炼厂或许无需关闭.
台湾台塑石化已招标出售30万吨航空煤油,定于11月23-27日装船.招标将于10月23日截止.
Ceypetco求购19万桶含硫量0.25%的柴油和12万桶辛烷值90的汽油,11月23日交付.该招标于10月23日截止,在10月26日前有效.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。