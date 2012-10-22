〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因地区需求依然低迷

路透新加坡10月22日电---业内消息人士称,亚洲柴油裂解价差周一下滑,因经济形势趋疲导致需求依然低迷.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.29美元,较迪拜原油每桶升水18.25美元.

交易员称,越南进口商短期内不大可能在现货市场购买柴油,尽管该国Dung Quat炼厂的裂解装置发生故障.

越南最大燃油进口商和分销商Petrolimex首次转为出售柴油,此前斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)招标采购31万吨柴油和汽油,该公司中标,将于11月2日交付.

新加坡一位交易员表示,这部分源于越南国内需求低迷,不过这无法获得证实.Petrolimex今年有连续两个季度未披露其成品油季度进口数据.

更多来自斯里兰卡的需求或将浮现,若该国Ceypetco公司从获得替代伊朗原油供应的努力落败,该公司酝酿从周四起关闭日加工能力5万桶的炼厂,最多达两周.

Ceypetco总经理Susantha Silva向路透表示,由于美国对伊朗实施制裁导致公司无法获得伊朗原油,公司正竭力填补供应缺口,若原油订单能在周一晚间获得确认,该炼厂或许无需关闭.

台湾台塑石化已招标出售30万吨航空煤油,定于11月23-27日装船.招标将于10月23日截止.

Ceypetco求购19万桶含硫量0.25%的柴油和12万桶辛烷值90的汽油,11月23日交付.该招标于10月23日截止,在10月26日前有效.(完)