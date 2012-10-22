〔国际油市〕亚洲燃料油走强,11月/12月跨月价差进入逆价差

路透新加坡10月22日电---亚洲燃料油市场周一走强,即期跨月价差陷入逆价差,因中国对直馏燃料油需求回升.

根据路透数据,截止亚洲收盘前,11月/12月跨月价差处于每吨13美分的逆价差,为一周来最强.

消息人士称,由于库存下降,中国炼厂已进入市场求购11月装运的船货.由于原油价格较高,这些炼厂在过去几周一直在场外观望.

冬季补充库存或亦为市场提供支撑,Pakistan State Oil(PSO.KA)可能购买五笔各自均为6.5万吨的高硫燃料油船货以及一笔5.5万吨的低硫燃料油船货,船期在12月至明年1月期间.

高硫燃料油的供应商可能是Mercuria, Swiss Singapore以及Bakri,较中东报价升水为每吨26.00-27.00美元.低硫燃料油可能由Gunvor提供,较中东报价每吨升水约70.00美元.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypeteco)购买2万吨高硫燃料油,为10月27日运往DES Colombo,卖家为印尼的Bumi Siak公司,成本加运费(CFR)较新加坡报价每吨升水25.83美元.

该炼厂亦从Bumi Siak买进2万吨低硫燃料油,CFR较新加坡报价每吨升水88.45美元.(完)