〔国际油市〕亚洲燃料油走强,11月/12月跨月价差进入逆价差

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月22日电---亚洲燃料油市场周一走强,即期跨月价差陷入逆价差,因中国对直馏燃料油需求回升.
根据路透数据,截止亚洲收盘前,11月/12月跨月价差处于每吨13美分的逆价差,为一周来最强.
消息人士称,由于库存下降,中国炼厂已进入市场求购11月装运的船货.由于原油价格较高,这些炼厂在过去几周一直在场外观望.
冬季补充库存或亦为市场提供支撑,Pakistan State Oil(PSO.KA)可能购买五笔各自均为6.5万吨的高硫燃料油船货以及一笔5.5万吨的低硫燃料油船货,船期在12月至明年1月期间.
高硫燃料油的供应商可能是Mercuria, Swiss Singapore以及Bakri,较中东报价升水为每吨26.00-27.00美元.低硫燃料油可能由Gunvor提供,较中东报价每吨升水约70.00美元.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypeteco)购买2万吨高硫燃料油,为10月27日运往DES Colombo,卖家为印尼的Bumi Siak公司,成本加运费(CFR)较新加坡报价每吨升水25.83美元.
该炼厂亦从Bumi Siak买进2万吨低硫燃料油,CFR较新加坡报价每吨升水88.45美元.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。