〔美股业绩〕卡特彼勒调降业绩预估,预料全球经济趋疲(更新版)

(增加地区分支、股价表现及背景信息)

* 第三季经调整的EPS为2.26美元,华尔街预估为2.22美元

* 营业收入增长5%至164.5亿美元,但逊于分析师预期

* 该公司再度调降2012年销售额和EPS预估

* 股票在盘前下滑1.1%

路透10月22日电---全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布,今年以来第二次调降2012年业绩预估,并警告全球经济放缓的步伐快于其先前的预期.

该公司高层周一称,其零售经销商正抛售库存,而不是买入新机器,这迫使卡特彼勒闲置部分产能.

"随着时间推进,我们发现经济依然趋疲且不确定性犹存,"卡特彼勒执行长Doug Oberhelman在声明中表示.

Oberhelman并称,公司预料整体经济成长在2013年下半年之前难有改善.

公司第三季获利好于预估,因美国市场的重型设备销售回升.尽管如此,公司仍调降财测.卡特彼勒在欧洲和部分拉美国家的业务仍不顺利.

公司高管称,欧元区疲弱对公司2013年前景构成"最重大的风险".不过,Oberhelman在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,中国似乎"接近出现某种复苏".

卡特彼勒股价在盘前下跌1.1%至82.92美元.

该公司第三季录得获利17亿美元,合每股盈余(EPS)为2.54美元,上年同期分别为11.4亿和1.71美元.

扣除一次性项目后的每股盈余为2.26美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师对此预估为2.22美元.

营收增长5%达到164.5亿美元.分析师预估为167.7亿.

公司预计2012年全年每股盈余为9-9.25美元,营收为660亿美元.该公司原本预计的每股盈余为9.60美元.

分析师预计该公司2012年每股盈余为9.40美元,营收为676.4亿美元.

卡特彼勒7月时调降其2012年财测,上月还调降2015年财测,称预计未来几年其产品需求降幅将大于原先预估,尤其是在矿业部门.

卡特彼勒上周宣布一系列高管退休,其中包括两位领导成员.(完)